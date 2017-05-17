Под Киевом горит мусорная свалка - ФОТО

Пожар произошел на санкционированной свалке, принадлежащей коммунальному предприятию Вышгородской райгосадминистрации. Как сообщает в среду, 17 мая, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожарные, прибывшие по вызову установили, что горит мусор отдельными очагами, а основной очаг возгорания имеет площадь 0,5 гектара.

Помимо этого на месте происшествия есть также несколько отдельных очагов общей площадью 1-1,2 гектаров. При этом, по данным ведомства расстояние свалки от населенного пункта составляет около шести километров.

В настоящее время пожар все еще не ликвидирован. При этом его пытаются потушить девять единиц техники, 27 человек личного состава Государственного пожарно-спасательного отряда Вышгорода, а также пять сотрудников Вышгородской районной администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области на территории полигона бытовых отходов возле села Бармаки загорелся мусор, дым виден в черте города. Как отмечается, мусор горит на территории площадью почти 300 квадратных метров.