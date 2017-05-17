На Крещатике восстановлено движение

Эти сведения распространила пресс-служба администрации (КГГА). Согласно данным – начиная с 17-го числа улица Крещатик столицы уже открыта полностью для перемещения по ней транспорта.

Кроме того, в этом сообщении есть также обращение – жителей города попросили проявлять бдительность и переходить проезжую часть исключительно в местах, где это позволено – по пешеходным переходам. Известно, что на пересечении Крещатика и Хмельницкого начал работу временный переход.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го мая на ул. Красноткацкая частично перекроют движение.