Велотрек в столице откроют световым 3D-шоу с акробатами и вело-экстримом - КГГА

В этот день жителям столицы предлагают спортивно-цирковой перфоманс, экстрим-балет, а также видео-инсталляция 3D об истории велотрека. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, во время открытия киевляне увидят уникальность этого сооружения, а также услышат его историю. Для этого местные власти пригласили вело-экстрималов, артистов циркового и эстрадного искусства.

При этом, по словам заместителя главы КГГА Анны Старостенко, это уникальное сооружение было построено в 1913 году. Он является одним из старейших велотреков Европы, однако это не помешало бывших руководителей города разрушить его. Теперь он станет спортивным хабом не только для велосипедистов, но и местом проведения досуга для всех любителей спорта, - заверила она, добавив, что сейчас идет последние приготовления к спортивному шоу года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Виталий Кличко обещал открыть обновленный велотрек в городе в мае. По его словам, сейчас проводится реконструкция.

Тут будет паркинг, который необходим для упорядочения парковки возле велотрека и создания инфраструктуры для удобства посетителей, - пояснил Кличко, добавив, что это не создаст никаких неудобств ни для жителей близлежащих домов, ни для посетителей велотрека, поскольку будет подземным, а над ним будет обустроена прогулочная зона.