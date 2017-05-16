В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В ходе этих ярмарок предполагается продажа разнообразной с/х продукции, а также продуктов переработки данной продукции по различным группам товаров. Сегодня эта информация была распространена в пресс-службе КГГА.

К примеру, 20-го мая на такую ярмарку можно будет прийти на улице Голосеевская, Нестайко, а также Драйзера, также проведут на Паньковской, около Куреневского парка и в других местах. Гостям предложат свежие продукты собственного производства.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве с/х ярмарки были проведены в феврале, а также в марте и апреле 2017-го.