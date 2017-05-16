12:38 16.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В столице 20, а также 21 мая будут проведены ярмарки, на которых будут продавать товары сферы сельского хозяйства.

В столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В ходе этих ярмарок предполагается продажа разнообразной с/х продукции, а также продуктов переработки данной продукции по различным группам товаров. Сегодня эта информация была распространена в пресс-службе КГГА.

К примеру, 20-го мая на такую ярмарку можно будет прийти на улице Голосеевская, Нестайко, а также Драйзера, также проведут на Паньковской, около Куреневского парка и в других местах. Гостям предложат свежие продукты собственного производства.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве с/х ярмарки были проведены в феврале, а также в марте и апреле 2017-го.


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