В столице намерены усилить охрану правительственного квартала

Так, столичная полиция сейчас занимается усилением охраны правительственного квартала – начиная с 16-го мая и по 19-е мая. Таким образом – к службе в усиленном режиме в центре будут привлечены примерно 700-от сотрудников.

Это имеет прямое отношение к деятельности украинского парламента. Согласно данным – вскоре в центре города должны быть проведены некоторые массовые мероприятия. В указанный период около 700-от сотрудников полиции будут активно охранять порядок. Также они будут дежурить на остановках и в метро.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса во время драки травмирован полицейский.