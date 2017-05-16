14:40 16.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице намерены усилить охрану правительственного квартала

К охране в столице нашей страны порядка будут вскоре привлечены 700 полицейских.

В столице намерены усилить охрану правительственного квартала

Так, столичная полиция сейчас занимается усилением охраны правительственного квартала – начиная с 16-го мая и по 19-е мая. Таким образом – к службе в усиленном режиме в центре будут привлечены примерно 700-от сотрудников.

Это имеет прямое отношение к деятельности украинского парламента. Согласно данным – вскоре в центре города должны быть проведены некоторые массовые мероприятия. В указанный период около 700-от сотрудников полиции будут активно охранять порядок. Также они будут дежурить на остановках и в метро.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса во время драки травмирован полицейский.


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