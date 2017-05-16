В киевском метро человек упал на рельсы

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Киеве сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие: на Святошинско-Броварской линии около 9:10 человек упал на рельсы.

"В связи с падением человека на рельсы было временно остановлено движение поездов. На станции “Нивки” поезда стояли в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что поезда простояли на станции с 9:10 до 9:24. В данный момент движение поездов восстановлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве полиция метрополитена обнаружила у мужчины нож кустарного производства и патроны калибра 5,45 мм. Происшествие случилось на станции метро "Вокзальная".