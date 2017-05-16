В Киеве мужчина нелегально продавал оружие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как выяснили правоохранительные органы, преступники продали пистолет Макарова с глушителем за 1 тыс. 200 евро и 100 долл. США.

В ходе обыска по месту жительства фигурантов было изъято три ружья, магазины и патроны к ним, около 300 патронов к автомату Калашникова, а также денежные средства.

На данный момент задержан 54-летний киевлянин по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Добавим, что сейчас проводятся следственные действияи с другими злоумышленниками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины нашли два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.