08:32 16.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве эвакуатор повредил эстакаду метро - ФОТО

В понедельник вечером, 15 мая, в Киеве возле станции метро "Левобережная" на только что отремонтированном мосту произошла авария.

В Киеве эвакуатор повредил эстакаду метро - ФОТО

Тут эвакуатор-трактор повредил эстакаду метро. Как сказано в сообщении, размещенном на страничке Киевского метрополитена в Facebook, даже трудно подобрать слова, чтобы описать эту аварию.

На только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная" во время перевозки под мостом трактор-погрузчик в буквальном смысле слова встал на дыбы и застрял между эвакуатором и мостом. К счастью никто во время аварии не пострадал.

Вместе с тем в пресс-службе метрополитена заверили, что на движение поездов авария не повлияла и метро работало в обычном режиме.

На данный момент специалисты оценивают масштаб повреждений, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Мэриленд в понедельник вечером, 15 мая, перевернулся автобус с детьми. На момент аварии в машины находилось около 30 человек. Большинство из низ - дети. В результате аварии практически все люди в салоне, а это 26 детей, трое воспитателей и водитель, получили травмы.


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