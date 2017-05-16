Столичная власть временно отключат горячую воду в некоторых домах Соломенского и Шевченковского районов

Компания "Киевэнерго" до 25 мая будут проходить испытания тепловых сетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Как сказано на сайте ведомства, в этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 158 жилых домов, девяти лечебных учреждений, семи детских садов, пяти школ и 152 ведомств в Шевченковском районе.

Горячей воды не будет также в четырех жилых домов, одном лечебном учрежденим, одной школе и двух ведомствах в Соломенском районе.

Узнать о сроках проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте для клиентов "Киевэнерго", - сказано в сообщении. В компании также пояснили, что гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно обнаружить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей", - добавляют в "Киевэнерго".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 мая сообщалось, что задолженность предприятий перед "Нафтогазом" уменьшилась на 0,3 миллиарда гривен.