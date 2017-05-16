Столичная власть пояснила повышение тарифов на воду

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 апреля 2017 № 551 и № 552 вступило в действие с 12 мая. Основные причины такого решения, это необходимость поддержания бесперебойного водоснабжения и водоотведения в столице и области в условиях подорожания основных составляющих тарифа.

Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Согласно сообщению, в частности с августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, которые "Киевводоканалом" использует для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%, а размер налогов и сборов вырос на 94%, - пояснили в КГГА, добавив, что поднялась также оплата труда сотрудников.

Увеличились также расходы на охрану труда, а в первом квартале текущего года стоимость электроэнергии несколько уменьшилась, что также повлияло на новые тарифы на холодную воду и водоотвод в сторону уменьшения, - заверили в администрации. Там также отметили, что уменьшились объемы водопотребления населения за счет установки счетчиков и экономии, однако расходы предприятия на содержание хозяйства и обеспечения производственных процессов постоянно растут.

В целом НКРЕКП увеличен тариф примерно на 15%. При этом доля услуг холодного водоснабжения и водоотведения в структуре общей квитанции за ЖКУ остается наименьшей и составляет всего 5-7% в зависимости от площади квартиры, - подытожили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ряде городов Украины повысили тарифы на холодную воду.