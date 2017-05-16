01:00 16.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Иорданская ограничат движение

По причине проводимого ремонта в столице асфальтобетонного покрытия движение хотят ограничить на улице Иорданская.

На улице Иорданская ограничат движение

Таким образом – движение автотранспорта хотят ограничить вплоть до конца мая. Перемещение транспорта ограничат от улицы Малиновчкого, что на Оболони, до улицы Архипенко – в обе стороны. Про этом 15-го мая рассказали в КГГА.

Таким образом – вплоть до 31-го мая отчасти должны ограничить перемещение транспорта по Иорданской. Такие изменения связаны с ведением ремонта асфальтового покрытия дороги на этой улице. Коммунальщики уже попросили извинения за неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, движение на ул. Шептицкого возобновлено.


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