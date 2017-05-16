На улице Иорданская ограничат движение

Таким образом – движение автотранспорта хотят ограничить вплоть до конца мая. Перемещение транспорта ограничат от улицы Малиновчкого, что на Оболони, до улицы Архипенко – в обе стороны. Про этом 15-го мая рассказали в КГГА.

Таким образом – вплоть до 31-го мая отчасти должны ограничить перемещение транспорта по Иорданской. Такие изменения связаны с ведением ремонта асфальтового покрытия дороги на этой улице. Коммунальщики уже попросили извинения за неудобства.

Как сообщал УРА-Информ, движение на ул. Шептицкого возобновлено.