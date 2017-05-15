В Киеве восстановили движение автобусов №46 и №70

Движение было сегодня возобновлено согласно собственным схемам передвижения. Эти сведения поступили от пресс-службы "Киевпасстранса". Согласно этим данным – уже в девять часов утра было восстановлено передвижения городских автобусов 46-го и 70-го маршрутов. Движение восстановили согласно их собственным схемам.

Также известно, что на период конкурса "Евровидение" указанные маршруты 46 и 70 перемещались, не заезжая на станции метрополитена "Левобережная".

Как сообщал УРА-Информ, в городе поменяли привычную схему движения городского трамвая номер 23.