12:44 15.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве восстановили движение автобусов №46 и №70

В столице 15 мая было решено возобновить передвижение автобусов 46-го маршрута и 70-го.

В Киеве восстановили движение автобусов №46 и №70

Движение было сегодня возобновлено согласно собственным схемам передвижения. Эти сведения поступили от пресс-службы "Киевпасстранса". Согласно этим данным – уже в девять часов утра было восстановлено передвижения городских автобусов 46-го и 70-го маршрутов. Движение восстановили согласно их собственным схемам.

Также известно, что на период конкурса "Евровидение" указанные маршруты 46 и 70 перемещались, не заезжая на станции метрополитена "Левобережная".

Как сообщал УРА-Информ, в городе поменяли привычную схему движения городского трамвая номер 23.


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