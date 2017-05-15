Украина провела один из лучших конкурсов за всю историю "Евровидения", - Кличко

Он поблагодарил всех, кто работал во время проведения конкурса в Киеве и собрались сегодня отметить завершение Евровидение в Киевской крепости. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко отметил, что видел их работу и убедился, что они справились на отлично.

Задание было непростым, но нам удалось, объединив усилия, провести конкурс на самом высоком уровне, - отметил он, добавив, что поклонники конкурса смогли увидеть действительно европейский и гостеприимный Киев.

Я слышал очень хорошие отзывы от гостей Евровидения. Они чувствовали, что о них заботятся. Как иностранцы, так и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в столице и у них остались только положительные эмоции, а это означает, что нам удалось провести один из лучших конкурсов за всю историю Евровидения, – отметил городской города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Киеве завершился песенный конкурс "Евровидение-2017". Его победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.