На улице Шептицкого возобновлено движение

Эти сведения распространили в пресс-службе администрации города (КГГА). Согласно данным – по итогам завершения финала Евровидения служащие Центра по вопросам безопасности движения провели демонтаж ограждения на Шептицкого и теперь движение там восстановлено.

В КГГА при этом отметили также, что передвижение авто в сторону Русановки ограничено было вплоть до одной полосы – в ходе подготовки к "Евровидению-2017". Более того – транспортное движение ограничили и около Броварского проспекта – на съезде с него и на заезде.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве будет ограничено передвижение авто около станции "Нивки".