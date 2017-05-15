16:23 15.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Шептицкого возобновлено движение

Движение автотранспорта в столице на улице Шептицкого сегодня было на 100 процентов восстановлено. 

На улице Шептицкого возобновлено движение

Эти сведения распространили в пресс-службе администрации города (КГГА). Согласно данным – по итогам завершения финала Евровидения служащие Центра по вопросам безопасности движения провели демонтаж ограждения на Шептицкого и теперь движение там восстановлено.

В КГГА при этом отметили также, что передвижение авто в сторону Русановки ограничено было вплоть до одной полосы – в ходе подготовки к "Евровидению-2017". Более того – транспортное движение ограничили и около Броварского проспекта – на съезде с него и на заезде.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве будет ограничено передвижение авто около станции "Нивки".


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