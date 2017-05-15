13:42 15.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100165840:mysnichenko

Движение ограничат на мосту возле станции "Нивки"

В городе Киев начиная с 16 мая запланировано ограничение передвижения автотранспорта на путепроводе, что около станции "Нивки".

Движение ограничат на мосту возле станции

Передвижение транспорта планируется ограничить с 16-го мая в сторону центральной части города. Данные про это распространили 15-го мая в пресс-службе администрации (КГГА).

То есть – начиная с 16-го мая и по 20-е августа нынешнего года будут проводиться работы в сфере реконструкции автотранспортного узла, что находится в городе на пересечении проспекта Победы с Щербакивского. В процессе этих работ движение ограничат около станции Нивки. Перемещение автотранспорта буде выполняться по низу улицы Победы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сегодня восстановили движение автобусов 46 и 70 маршрутов.


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