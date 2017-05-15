Аэропорт "Киев" закрыт на ремонтировать

Тут начался текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы. До 24 мая полеты будут осуществляться из аэропорта "Борисполь".

Об этом сегодня утром напомнила пресс-служба аэропорта. Согласно сообщению, ремонтные работы разделены на два этапа. Вначале будет снят старый слой асфальтобетона на глубину от девяти до 18 сантиметров на различных долях ВПП. А затем, во время второго этапа, пройдет укладка армированной сетки и нового слоя асфальтобетона.

При этом сегодня в течение дня планируется выполнить 23% работ первого этапа. Для этого тут будут работать 26 единиц техники, а охранять в усиленном режиме аэропорт будут сотрудники подразделений охраны, авиационной безопасности и противопожарной защиты. В этот период также планируется отремонтировать технику и оборудования аэропорта, которое обеспечивает выполнение полетов, осуществляются работы по планировке грунтовых элементов аэродрома и поддержки в надлежащем состоянии.

В связи с чем, в пресс-службе предупреждают, что все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесли отправление и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

Напомним, Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в семи километрах от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту создан оперативный штаб для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также с целью строгого выполнения плана проведения ремонтных работ.