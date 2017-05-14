12:23 14.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на железнодорожной станции поезд переехал мужчину - ФОТО

В украинской столице на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд насмерть сбил мужчину. 
 

В Киеве на железнодорожной станции поезд переехал мужчину - ФОТО

Об этом говорится в сообщении "Эспрессо".

Как отмечается, пассажирский поезд Киев-Запорожье сбил насмерть мужчину в возрасте около 60 лет.

"В Киеве в 07:25 утра на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пассажирский поезд Intercity "Афины-Салоники" сошел с рельсов вблизи Салоников в Греции. Так, в результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли и еще пять получили ранения. 

 


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