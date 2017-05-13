15:18 13.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Во время финала Евровидения за порядком проследят десять тысяч полицейских

В столице нашей страны сегодня, 13-го мая, ради охраны порядка в городе выйдут на улицы примерно десять тысяч правоохранителей. 

Во время финала Евровидения за порядком проследят десять тысяч полицейских

Эти сведения распространили в пресс-службе Национальной полиции. Таким образом – 13-го мая – в процессе проведения финала Евровидения в городе за порядком намерены следить примерно десять тысяч правоохранителей. Из них примерно 3,5 тысячи станут трудиться именно в районе, где проводится конкурс.

Сотрудников правоохранительных органов ознакомили с мерами, что должны быть обеспечены в процессе охраны территории, зданий, при выполнении режима пропусков граждан, общении со зрителями.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – 13-го мая – проведут финальный этап Евровидения.


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