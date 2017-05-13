19:52 13.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице некоторые трамваи прекратят движение

По причине ведения в городе работ планового ремонта временно должны будут закрыть передвижение трамваев маршрута 1. а также маршрута 3. 

В столице некоторые трамваи прекратят движение

Такое сообщение распространили 13-го мая в "Киевпасстрансе". По причине скорого проведения работ по ремонту путей на перекрестке Жилянской и Старовокзальной столичных улиц начиная с 15-го до 18-го мая начиная с вечера передвижение трамваев №1, 3 должны закрыть. При этом известно, что в день финала Евровидения метро будет открыто на три часа дольше.

Как сообщал УРА-Информ, столичный трамвай 23 на время поменяет собственный маршрут движения – также из-за необходимости проводить на маршруте ремонтные работы.


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