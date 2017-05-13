15:42 13.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Маршрут поменяет столичный трамвай №23

По причине проведения в столице некоторых ремонтных работ с 13-го мая намерены внести изменения в передвижение трамваев.

Маршрут поменяет столичный трамвай №23

Так, речь сейчас идет про передвижение столичных трамваев маршрута номер 23. Эту информацию распространили в пресс-службе "Киевпастранса". Согласно сообщению – по причине скорого ремонта на улице Азербайджанская теплосети начиная с 13-го мая внесут некоторые изменения в передвижение трамваев номер 23. Маршрут пройдет там же, где ходит трамвай 33.

Ремонт должны завершить примерно в шесть часов утра 15-го мая этого года. Также известно и о закрытии трамвайного маршрута 1 и 3 – по той же причине.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на маршруте номер 3 в столице начал работать новый трамвай.


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