19:25 13.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100165763:mysnichenko

Кличко запишет экскурсию для туристического приложения

В столице недавно был презентован путеводитель для туристов, который называется Kyiv City Guide. 

Кличко запишет экскурсию для туристического приложения

В приложении для смартфонов будет содержатся девять маршрутов для пешеходов, и они отлично помогут жителям, а также туристам узнать современный Киев получше. Эти сведения распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Путеводитель разрабатывала для граждан власть.

На данном этапе в нем есть сразу девять интересных экскурсий на двух языках – английском и украинском. Каждая длительностью от 40-ка минут до двух часов – подчеркнул представитель КГГА А. Резников. Разработка такого приложения обошлась в 270 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в фонтан Треви туристы бросили 1,4 миллиона евро.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив