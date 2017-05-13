Кличко запишет экскурсию для туристического приложения

В приложении для смартфонов будет содержатся девять маршрутов для пешеходов, и они отлично помогут жителям, а также туристам узнать современный Киев получше. Эти сведения распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Путеводитель разрабатывала для граждан власть.

На данном этапе в нем есть сразу девять интересных экскурсий на двух языках – английском и украинском. Каждая длительностью от 40-ка минут до двух часов – подчеркнул представитель КГГА А. Резников. Разработка такого приложения обошлась в 270 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в фонтан Треви туристы бросили 1,4 миллиона евро.