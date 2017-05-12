В столице устроят сельскохозяйственные ярмарки

Так, подобные традиционные ярмарки будут в выходные устроены во всех городских районах. Эти сведения распространили в пресс-службе столичной администрации (КГГА).

Таким образом – в самые ближайшие выходные – 13-го и 14-го мая, при поддержке столичной городской администрации, а также районных госадминистраций, а также с учетом просьб от жителей города в столице Украины будут проведены традиционные с/х ярмарки – сказано также в сообщении. В рамках их проведения людям предложат приобрести свежие продукты питания.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине подорожала свинина.