В одном из киевских офисов произошел пожар

В сообщении говорится, что пожар произошел в трехэтажном офисном здании по ул. Мечникова.

Спасатели выяснили, что на 2-м этаже здания в электрощитке произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием.

Сообщается, что пожар был ликвидирован оперативно, однако избежать жертв помогла экстренная эвакуация людей из офиса.

В данный момент угрозы жизни и здоровью людей нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Лукьяновском СИЗО Киева произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.