20:30 12.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В "Марше равенства" поучаствует около пяти тысяч человек

На вскоре планируемом "Марше равенства" в столице страны ждут примерно в два раза больше активистов, чем было в прошлый раз.

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Таким образом – уже в июне в столичном марше равенства должны будут принять участие примерно до пяти тысяч граждан. Эти сведения сегодня распространила евродепутат Р. Хармс – отметили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.

Же в нынешнем году имеется риск принять серьезный вызов, ведь принять участие в марше на этот раз хотели бы около пяти тысяч активистов .При этом взаимодействие правоохранителей в прошлом году, которое отметило сообщество, позволяет рассчитывать на то, что полиция сделает в этот раз все возможное, чтобы поддержать порядок – подчеркнула Хармс.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в г. Одесса " Марш равенства" решили запретить.


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