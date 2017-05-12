В "Марше равенства" поучаствует около пяти тысяч человек

Таким образом – уже в июне в столичном марше равенства должны будут принять участие примерно до пяти тысяч граждан. Эти сведения сегодня распространила евродепутат Р. Хармс – отметили в пресс-службе столичной полиции в Facebook.

Же в нынешнем году имеется риск принять серьезный вызов, ведь принять участие в марше на этот раз хотели бы около пяти тысяч активистов .При этом взаимодействие правоохранителей в прошлом году, которое отметило сообщество, позволяет рассчитывать на то, что полиция сделает в этот раз все возможное, чтобы поддержать порядок – подчеркнула Хармс.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в г. Одесса " Марш равенства" решили запретить.