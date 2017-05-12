В Киеве задержали группировку сутенеров - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, во время обысков по месту жительства и размещением притонов, из борделей изъяли черновые записи, "клиентскую базу", компьютерную технику, денежные средства, добытые преступным путем, банковские карты, транспортные средства.

По словам столичных полицейских, от преступных действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 20 человек.

На данный момент готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 187, 127 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, следственные действия против участников группировки продолжаются.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее члены запорожской организации под названием "Охота на педофилов" задержали нового фаната несовершеннолетних.