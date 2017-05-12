11:58 12.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Киевское метро сегодня, 12 мая, будет работать на три часа дольше в связи с проведением Евровидения-2017 в столице.

Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

"И у конкурсантов Евровидения, и у нас осталось два крайне бодрые дня. Сегодня работаем на 3:00 дольше ", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба метрополитена опубликовала график работы метрополитена на время проведения песенного конкурса.

Стоить отметить, что  в связи с организацией и проведением мероприятий к "Евровидению-2017" также внесены временные изменения в организацию дорожного движения на нескольких улицах и площадях столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки".


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