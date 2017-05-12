Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Киевское метро сегодня, 12 мая, будет работать на три часа дольше в связи с проведением Евровидения-2017 в столице.
Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.
"И у конкурсантов Евровидения, и у нас осталось два крайне бодрые дня. Сегодня работаем на 3:00 дольше ", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба метрополитена опубликовала график работы метрополитена на время проведения песенного конкурса.
Стоить отметить, что в связи с организацией и проведением мероприятий к "Евровидению-2017" также внесены временные изменения в организацию дорожного движения на нескольких улицах и площадях столицы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки".