Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

"И у конкурсантов Евровидения, и у нас осталось два крайне бодрые дня. Сегодня работаем на 3:00 дольше ", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба метрополитена опубликовала график работы метрополитена на время проведения песенного конкурса.

Стоить отметить, что в связи с организацией и проведением мероприятий к "Евровидению-2017" также внесены временные изменения в организацию дорожного движения на нескольких улицах и площадях столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки".