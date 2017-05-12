Мэр столицы посетит финал Евровидения

Кличко удивился: "Как можно смотреть финал "Евровидения" дома?". И заявил, что лично будет находиться там – в Международном выставочном центре.

Также мэр столицы добавил, что билеты купил еще несколько месяцев назад. И признался, что хочет почувствовать атмосферу, послушать "живую" музыку вместе со зрителями в зале. А также не скрывал, что будет болеть и держать кулаки за участника от Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что уоже пределен порядок выступлений всех участников в финале "Евровидения-2017".