22 вольера построили для столичного приюта животных

Кроме того, специально для приюта сделали капремонт крыши. Эти сведения распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно этим данным – в городском приюте, расположенном в пгт Бородянка, было создано 22 новеньких вольера на лето. Была также отремонтирована крыша и создана площадка для выгула.

Замглавы КГГА П. Пантелеев в процессе инспектирования ремонта проверил работы, а также обеспечение заведения продуктами, качество пищи. На данном этапе запасы продовольствия - около трех тонн фарша и крупа – в количестве около двух тонн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее приют для животных планировали открыть в Житомире.