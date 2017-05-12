17:10 12.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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22 вольера построили для столичного приюта животных

В киевском городском приюте для животных, что в г. Бородянка. Недавно было создано 22 новеньких вольера.

22 вольера построили для столичного приюта животных

Кроме того, специально для приюта сделали капремонт крыши. Эти сведения распространили в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно этим данным – в городском приюте, расположенном в пгт Бородянка, было создано 22 новеньких вольера на лето. Была также отремонтирована крыша и создана площадка для выгула.

Замглавы КГГА П. Пантелеев в процессе инспектирования ремонта проверил работы, а также обеспечение заведения продуктами, качество пищи. На данном этапе запасы продовольствия - около трех тонн фарша и крупа – в количестве около двух тонн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее приют для животных планировали открыть в Житомире.


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