17:12 11.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице получила новое название остановка автобуса №54

В столице новое название получила остановка автобусов 54 маршрута. 

В столице получила новое название остановка автобуса №54

Эти сведения распространили в пресс-службе столичного "Киевпастранса". Согласно этой информации – начиная с 12-го мая ради упорядочения наименований остановок, а также по просьбе пассажиров конечная остановка автобусного маршрута номер 54 под названием село Комсомольское, что на улице Промышленная, 4а отныне будет носить название "Пл. Михаила Спивака".

Также известно, что к 25-му апреля с 35-ти ж/д станций, которые следовало переименовать в рамках декоммунизации, поменяли только 19 названий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе появились т.н. "умные" остановки.


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