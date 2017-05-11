В столице получила новое название остановка автобуса №54

Эти сведения распространили в пресс-службе столичного "Киевпастранса". Согласно этой информации – начиная с 12-го мая ради упорядочения наименований остановок, а также по просьбе пассажиров конечная остановка автобусного маршрута номер 54 под названием село Комсомольское, что на улице Промышленная, 4а отныне будет носить название "Пл. Михаила Спивака".

Также известно, что к 25-му апреля с 35-ти ж/д станций, которые следовало переименовать в рамках декоммунизации, поменяли только 19 названий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе появились т.н. "умные" остановки.