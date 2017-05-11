13:50 11.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве отремонтируют два путепровода и пешеходный мост

В столице Украины планируют капитально отремонтировать два путепровода и пешеходный мост. Так, ремонт дорог запланирован в Оболонском, Подольском и Соломенском районах .

В Киеве отремонтируют два путепровода и пешеходный мост

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как отмечается, ремонтные работы будут путепроводов будут на пересечении Оболонского проспекта и ул. Богатырской и на пересечении ул. Новоконстантиновской с ул. Телиги и просп. Бандеры, а также пешеходного моста через проспект Комарова возле улицы Василенко. 

В свою очередь заказчиком проектирования и выполнения работ выступает коммунальная корпорация Киевавтодор.

При этом ей поручено разработать, согласовать с Главным управлением Нацполиции в Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схемы организации дорожного движения на период капитального ремонта.

Добавим, что все работы будут финансироваться в соответствии с показателями программы экономического и социального развития Киева на 2017 год. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ремонт дорог к Евровидению Киев потратил 912 миллионов гривен.


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