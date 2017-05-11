23:45 11.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки"

В Киеве, начиная с 16 мая в районе станции метро "Нивки" будет ограничено движение транспорта.

Столичная власть ограничит движение транспорта возле метро

Тут будет проводится реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Щербаковского. Ремонтные работы продлятся до 20 августа. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в рамках ремонтных работ движение транспорта на путепроводе будет ограничено в направлении центра города.

Движение транспорта будет осуществляться низовой части улицы Победы, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Украины планируют капитально отремонтировать два путепровода и пешеходный мост. Так, ремонт дорог запланирован в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.


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