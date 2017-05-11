Столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки"

В Киеве, начиная с 16 мая в районе станции метро "Нивки" будет ограничено движение транспорта.
Тут будет проводится реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Щербаковского. Ремонтные работы продлятся до 20 августа. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в рамках ремонтных работ движение транспорта на путепроводе будет ограничено в направлении центра города.
Движение транспорта будет осуществляться низовой части улицы Победы, - пояснили в КГГА.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Украины планируют капитально отремонтировать два путепровода и пешеходный мост. Так, ремонт дорог запланирован в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.