Столичная власть ограничит движение транспорта возле метро "Нивки"

Тут будет проводится реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Щербаковского. Ремонтные работы продлятся до 20 августа. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в рамках ремонтных работ движение транспорта на путепроводе будет ограничено в направлении центра города.

Движение транспорта будет осуществляться низовой части улицы Победы, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Украины планируют капитально отремонтировать два путепровода и пешеходный мост. Так, ремонт дорог запланирован в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.