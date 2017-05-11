15:09 11.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция сообщает, что Евровидение проходит спокойно

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что во время Евровидения в Киеве соблюдается спокойная обстановка.

Нацполиция сообщает, что Евровидение проходит спокойно

В сообщении говорится, что зафиксированы лишь отдельные случаи краж денег у иностранцев.

Также отмечается, что были несущественные административные моменты. Но в целом Евровидение проходит абсолютно спокойно.

В полиции подчеркивают, что количество личного состава, которое привлечено в охране общественного порядка, адекватно справляется с теми вызовами и угрозами, которые возникают.

Ранее УРА-Информ сообщал, что второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения-2017", который в эти дни проходит в Киеве, состоится сегодня, 11 мая, в 22:00 по местному времени.

 


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