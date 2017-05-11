Движение некоторых столичных троллейбусов временно закрыли

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Таким образом, с 13 ч. 24 мин. временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №22,30,42 по Чоколовскому бульвара -вул.Антоновича в направлении Дегтяревская по причине постороннего ДТП.

В настоящее время на место аварии направлена полиция Киева.

"Движение троллейбусов маршрута № 42 организовано: Дегтяревская - Индустриальный путепровод, троллейбусов маршрута №30 - вул.Милославська - Индустриальный путепровод, троллейбусов маршрута №22 за троллейбусным маршрутом №19 через площадь Космонавтов", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевский метрополитен будет работать на один час дольше. Такие меры предусмотрены в связи с проведением репетиции международного песенного конкурса Евровидения.