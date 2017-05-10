В столице устроят праздник цветов и танца

Так, в городе специально ко Дню Киева планируют устроить праздник танца и цветов. Эти сведения при помощи Facebook распространили в FolkUkraine. Праздники устроят на Софийской пл.

Таким образом, в конце мая в городе намерены отмечать День Киева. Столица отпразднует свой день рождения, что должен будет перейти в удивительный праздник танцев и цветов – также сказано в сообщении. К участию в действие уже приглашены коллективы и школы танцев, что будут иметь возможность выступить на Софийской. Кроме того, все желающие увидят разные танцевальные направления – вальс, танго и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, первого апреля мир отмечал праздник – День смеха.