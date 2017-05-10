В столице появилась карта бюветов

На данной карте содержатся сведения про ремонты бюветов. На странице "Киевводфонда" можно увидеть сведения о бюветах, которые пребывают в рабочем состоянии, и тех, что вскоре будут отремонтированы – в 2017-ом или в 2018-ом годах. Эти сведения распространила КГГА.

Этот сервис уже разместили на сайте предприятия под названием "Киевводфонд". Обновленная карта – это данные про бюветы, которые находятся в нормальном состоянии, и тех, что скоро будут ремонтироваться. В КГГА ранее поведали, что в 2017-ом году ремонту подвергнут 18-ть бюветов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в городе анонсировали появление 25 новых скважин для бюветов.