15:22 10.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на месте памятника Ленину повредили инсталляцию

В столице была повреждена инсталляция, что расположена на месте монумента Ленину.

В столице на месте памятника Ленину повредили инсталляцию

Эти данные при помощи Facebook распространила Платформа "IZOLYATSIA". Согласно этому сообщению – раньше на месте монумента Ленину создали инсталляцию художницы из Мексики, которая выиграла конкурс указанного фонда. Пьедестал монумента, который был ранее повален, покрыли травами.

Сейчас представители "IZOLYATSIA" показали фото, где видно, что памятник поврежден и травы лежат около данной инсталляции. В сообщении также задают вопрос о том, по какой причине разрушили анти-идеологический объект.

Как сообщал УРА-Информ, памятник Ленину в 2016-ом году развалили в центре г. Москва.


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