В ночь на четверг в Киеве ограничат движение с Одесского путепровода

Это связано с работами по обустройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, до семи часов утра тут будут проходит ремонтные работы.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Южном мосту в столице до конца лета частично ограничат движение транспорта.