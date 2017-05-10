В ночь на четверг в Киеве ограничат движение с Одесского путепровода

В ночь на четверг, 11 мая, в Киеве с Одесского путепровода на улицу Заболотного будет ограничено движение.
Это связано с работами по обустройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, до семи часов утра тут будут проходит ремонтные работы.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Южном мосту в столице до конца лета частично ограничат движение транспорта.