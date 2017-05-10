В Киеве горел Дарницкий рынок - ФОТО

На данный момент пожар уже потушили. К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщают столичные журналисты с мест происшествия, на место происшествия прибыли десятки пожарных машин.

Очевидцы утверждают, что площадь возгорания большая и произошло сильное задымление. Полиция перекрыла движение по соседним улицам.

Вместе с тем пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага пояснила, что Дарницкий рынок не горел. Горели складские помещения на улице Бориспольской на площади 300 квадратных метров. Там нет ничего страшного, - сообщила Водолага, добавив, что причина возгорания пока не известна.

В ГосЧС также сообщили, звонок о возгорании поступил в 17.37, а 18.18 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре столице, на улице Симона Петлюры, загорелась гостиница. По словам спасателей, в результате пожара никто не пострадал.