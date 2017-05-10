Столичных налоговиков осудят за взятку в 36 тысяч долларов

Взятка ранее была получена частично налоговиками столицы, а также адвокатом. Сегодня эта информация была передана НАБУ. Согласно данным – акт обвинения касательно данных граждан – согласно статье 368 украинского УК уже был отправлен в суд.

Согласно версии следствия, глава Следственного управления расследований в области финансов, а также старший следователь Госналоговой инспекции с адвокатом ранее требовали взятку в 36-ть тысяч долларов и даже часть ее получили от гражданина за помощь в возвращении некоторого имущества.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом на взятке погорел глава сельсовета.