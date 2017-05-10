Сегодня киевское метро будет работать на час дольше

Сегодня, 10 мая 2017 года, киевский метрополитен будет работать на один час дольше. Такие меры предусмотрены в связи с проведением репетиции международного песенного конкурса Евровидения.
Об этом говорится в сообщении на Facebook КП "Киевский метрополитен".
"Напоминаем график работы. Сегодня +1 час.", - говорится в сообщении.
Кстати, финал "Евровидения-2017" пройдет в столице Украины, 13 мая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", восьмого мая 2017 года, движение транспорта и пешеходов в центральной части Киева было частично перекрыто.