11:15 10.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сегодня киевское метро будет работать на час дольше

Сегодня, 10 мая 2017 года, киевский метрополитен будет работать на один час дольше. Такие меры предусмотрены в связи с проведением репетиции международного песенного конкурса Евровидения.

Сегодня киевское метро будет работать на час дольше

Об этом говорится в сообщении на Facebook КП "Киевский метрополитен".

"Напоминаем график работы. Сегодня +1 час.", - говорится в сообщении.

Кстати, финал "Евровидения-2017" пройдет в столице Украины, 13 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", восьмого мая 2017 года, движение транспорта и пешеходов в центральной части Киева было частично перекрыто.


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