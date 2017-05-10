04:21 10.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне просят прекратить плановые отключения горячей воды

Жители столицы нашей страны недавно зарегистрировали петицию - на веб-сайте горсовета столицы.

Киевляне просят прекратить плановые отключения горячей воды

В петиции содержится просьба людей относительно запрета плановых отключений горячей воды каждый год. Люди говорят, что они категорически против проведения подобного рода испытаний сетей. На организацию таких испытаний хватает и три дня.

Коммунальщики знают про это – говорится также в тексте этой петиции. Данный документ люди зарегистрировали пятого мая 2017-го года. Пока что собрано за нее 33 голоса – из требуемых десяти тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в населенном пункте Авдеевка восстановили водоснабжение – передавали пару дней назад в ГСЧС.


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