Возле "Арсенальной" собираются участники акции "Бессмертный полк"

Данная акция будет проведена в честь празднования Дня победы во Второй мировой войне. На данный момент на Арсенальной около станции метро уже находится пару сотен участников акции. Это в основном пожилые граждане – люди пришли сюда с цветами и портретами своих погибших во время войны родных.

Также следует отметить и то, что подходы к Арсенальной пл. около метро уже закрыты забором, стоят также и рамки металлоискателей. На самой же площади присутствует пару сотен представителей Нацгвардии.

Как сообщал УРА-Информ, в День памяти восьмого мая Порошенко поблагодарил ветеранов за одержанную победу над нацизмом.