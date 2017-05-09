11:14 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле "Арсенальной" собираются участники акции "Бессмертный полк"

Около площади Арсенальная уже собираются сегодня участники мероприятия под названием "Бессмертный полк".

Возле

Данная акция будет проведена в честь празднования Дня победы во Второй мировой войне. На данный момент на Арсенальной около станции метро уже находится пару сотен участников акции. Это в основном пожилые граждане – люди пришли сюда с цветами и портретами своих погибших во время войны родных.

Также следует отметить и то, что подходы к Арсенальной пл. около метро уже закрыты забором, стоят также и рамки металлоискателей. На самой же площади присутствует пару сотен представителей Нацгвардии.

Как сообщал УРА-Информ, в День памяти восьмого мая Порошенко поблагодарил ветеранов за одержанную победу над нацизмом.


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