В столице поменяют маршруты общественного транспорта

Так, маршруты поменяют именно в центре столицы – маршруты автобусов, а также троллейбуса. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. По причине того, что будет закрыто передвижение транспорта служащими Нацполиции – на столичных улицах Лаврская и Мазепы, внесут изменения в маршруты автобусов номер 24, а также 55 и 62. Также поменяют маршрут для троллейбуса номер 38. Транспорт не будет временно заезжать на указанные улицы.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве девятого мая должно быть ограничено движение.