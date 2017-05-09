07:03 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице поменяют маршруты общественного транспорта

По причине скорых мероприятий в честь Дня памяти, а также и 72-ой годовщины победы во Второй мировой войне в столице будут изменены некоторые маршруты транспорта.

В столице поменяют маршруты общественного транспорта

Так, маршруты поменяют именно в центре столицы – маршруты автобусов, а также троллейбуса. Эти сведения распространили в пресс-службе КГГА. По причине того, что будет закрыто передвижение транспорта служащими Нацполиции – на столичных улицах Лаврская и Мазепы, внесут изменения в маршруты автобусов номер 24, а также 55 и 62. Также поменяют маршрут для троллейбуса номер 38. Транспорт не будет временно заезжать на указанные улицы.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве девятого мая должно быть ограничено движение.


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