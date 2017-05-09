13:53 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на Евровидение реализуют проект интерактивной подсветки

Проект по интерактивной подсветке под названием LIGHT UP будет реализован в столице к Евровидению-2017.

В столице на Евровидение реализуют проект интерактивной подсветки

Так, данный проект включит в себя подсветку зданий КГГА, а также Национальной оперы им. Шевченко. Проект начинают внедрять сегодня – девятого мая – в рамках первого полуфинала конкурса – передали на сайте Eurovision.ua.

Таким образом, фанатам Евровидения-2017 покажут освещение сцены в процессе выступлений конкурсантов, а также покажут интерактивную подсветку столичных зданий. В рамках выступлений 9-го, 11-го и 13-го мая фанаты смогут оценивать выступления, пользуясь мобильными приложениями. И зависимо от набранных баллов участником будут менять цвет подсветки зданий.

Как сообщал УРА-Информ, первое шоу Евровидения планировалось на восьмое мая.


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