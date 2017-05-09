13:22 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На площади Славы в акции участвует три тысячи человек

В общественной акции в честь празднования девятого мая на пл. Славы участвуют три тысячи граждан.

На площади Славы в акции участвует три тысячи человек

Эти сведения распространила пресс-служба ГУНП города. Согласно данным – активисты колонны под лозунгом Никто не забыт и ничто не забыто уже пришли на пл. Славы в столице. Участников данной акции насчитывается около трех тысяч.

К 11-ти утра, когда люди только вышли в сторону парка Славы, согласно данным полиции, число участников не превышало 800 человек. А накануне этого полицейские вели переговоры с гражданами, которые заблокировали доступ к территории парка Славы.

Как сообщал УРА-Информ, Украина отмечает сегодня День победы во 2-ой мировой войне.


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