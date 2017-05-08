06:48 08.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на мотоциклиста наехало авто с дипломатическими номерами

В центре города Киева седьмого мая было серьезное ДТП.

В столице на мотоциклиста наехало авто с дипломатическими номерами

Произошла авария – при участии авто с дипломатическими номерами, а также мотоциклиста. Об этом сообщили украинские СМИ. Согласно сообщению – авто с дипломатическими номерами марки Мазда во время выезда сбило мотоциклиста. При этом известно, что по итогам этого ДТП водитель мотоцикла был травмирован и ему оказали помощь медики.

Свидетели данного ДТП сказали, что виноват автомобилист, и номера у него по результатам аварии оказались повреждены и даже оторвались. На месте работали патрульные и медики.

Как сообщал УРА-Информ, на Хмельнитчине было смертельное ДТП при участии мотоциклиста, который умер на месте.


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