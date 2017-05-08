В столице на мотоциклиста наехало авто с дипломатическими номерами

Произошла авария – при участии авто с дипломатическими номерами, а также мотоциклиста. Об этом сообщили украинские СМИ. Согласно сообщению – авто с дипломатическими номерами марки Мазда во время выезда сбило мотоциклиста. При этом известно, что по итогам этого ДТП водитель мотоцикла был травмирован и ему оказали помощь медики.

Свидетели данного ДТП сказали, что виноват автомобилист, и номера у него по результатам аварии оказались повреждены и даже оторвались. На месте работали патрульные и медики.

Как сообщал УРА-Информ, на Хмельнитчине было смертельное ДТП при участии мотоциклиста, который умер на месте.