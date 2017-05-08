В столице девятого мая ограничат движение

Таким образом – завтра, девятого мая – будет отчасти перекрыто передвижение автотранспорта. Эти сведения распространила пресс-служба украинского МВД. Так, по причине завтрашнего 72-ой годовщины победы во Второй мировой войне над нацизмом в украинской столице решили внедрить временные ограничения на перемещение транспортных средств, а также пешеходов.

К примеру, передвижение в городе закроют на таких столичных направлениях: Грушевского (от Крепостного до пл. Арсенальной); а также передвижение ограничат на столичной ул. Московская, а также на улице Лаврская; Мазепы и некоторых других.

Как сообщал УРА-Информ, восьмого мая в столице также ограничивали передвижение транспорта.