17:25 08.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице четыре тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность МВЦ

Сегодня – восьмого мая - в столичном МВЦ будет проведено торжественное открытые репетиции артистов конкурса "Евровидение".

В столице четыре тысячи правоохранителей обеспечивают безопасность МВЦ

Так, в столице нашего государства безопасность около выставочного центра сейчас обеспечивают примерно четыре тысячи правоохранителей. Эти сведения распространила сегодня пресс-служба Нацполиции страны. В данном ведомстве подчеркнули, что седьмого мая в Мариинском прошло открытие конкурса "Евровидение-2017". Порядок по причине открытия конкурса вчера обеспечивали четыре примерно тысячи правоохранителей. А уже сегодня начинают репетировать артисты конкурса.

Как сообщал УРА-Информ, в столице открытие конкурса Евровидение провели без нарушений.


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