В Киеве сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, в связи с празднованием Дня памяти и примирения 8 мая с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулке Запечерном.

В связи с этим МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение автомобильного транспорта на столичном мосту Метро через Русановский пролив был ограничен.



