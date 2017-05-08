12:50 08.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

В понедельник, восьмого мая 2017 года, движение транспорта и пешеходов в центральной части Киева будет частично перекрыто.

В Киеве сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, в связи с празднованием Дня памяти и примирения 8 мая с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулке Запечерном.

В связи с этим МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"движение автомобильного транспорта на столичном мосту Метро через Русановский пролив был ограничен.


 


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