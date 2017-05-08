В Киеве сегодня будет частично перекрыто движение транспорта

В понедельник, восьмого мая 2017 года, движение транспорта и пешеходов в центральной части Киева будет частично перекрыто.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Так, в связи с празднованием Дня памяти и примирения 8 мая с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулке Запечерном.
В связи с этим МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно планировать маршруты движения, неуклонно придерживаться требований правил дорожного движения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение автомобильного транспорта на столичном мосту Метро через Русановский пролив был ограничен.