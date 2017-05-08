Главный приз Евровидения 2017 появился на сцене в Киеве - ФОТО

Хрустальный микрофон, который вручат победителю финала 13 мая появился уже на сцене международного песенного шоу Евровидения 2017. Так, глаавный приз опубликовали на официальной странице конкурса в Facebook.
Отметим, что с 2008 года награда победителя Евровидения выглядит одинаково.
На данный момент этот трофей находится в киевском Международном выставочном центре и ждет своего следующего обладателя.
Кстати, первый полуфинал конкурса состоится девятого мая, который будет показан в прямом эфире.
При этом в первом полуфинале участвуют следующие страны: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Исландия, Греция и Польша.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", билеты н Евровидение-2017 будут стоить от 499 гривен.